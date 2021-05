Mose | ferma l’acqua ma è sommerso dai debiti Ai creditori prospettato un taglio del 70% delle somme dovute

(Di giovedì 13 maggio 2021) I lavori delsono fermi. Il cronoprogramma sembra destinato a far slittare di un anno, a fine 2022, la conclusione dell’opera. Ilda un mare die rischia di fallire prima ancora di entrare in funzione. E’ già un ricordo il miracolo dell’entrata in attività, seppur provvisoriamente,paratoie controalta, che per una ventina di volte hanno tenuto all’asciutto Venezia lo scorso inverno. A riportare brutalmente l’attenzione su un’opera controversa e discussa, costata finora 6 miliardi di euro, ma non ancora attiva, ci ha pensato il 3 maggio scorso una lettera firmata dagli avvocati Stefano Ambrosini, Carla Scribano e Fabio Iozzo, titolari di uno studio associato di Vicenza. E’ stata inviata a una cinquantina di imprese creditrici ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mose ferma

Il Fatto Quotidiano

Precedente Il Covid nonla passione: dal 2 al 4 luglio 2021 c'è il primo Fiat 500 WorldWide ...la donna di 53 anni rimasta coinvolta nello schianto Lite tra due camionisti in sosta a Le, ...... incerta la causa del decesso: disposta l'autopsia - FOTO e VIDEO Tamponamento in A1, non ce l'ha fatta la donna di 53 anni rimasta coinvolta nello schianto Lite tra due camionisti in sosta a Le,...Venezia, 12 maggio 2021 – Venti di bufera sul Mose: lavori bloccati da mesi, aziende appaltatrici in crisi e consorzio a rischio fallimento. A sostenerlo è il deputato veneziano Nicola Pellicani, che ...Lettera dell’avvocato-consulente: «Vi daremo solo il 30 per cento». Rizzo (Kostruttiva): «Così il Mose si blocca e le aziende falliscono». Appello a Draghi ...