Montecalvario | in casa documento falso e orologi di valore | arrestato

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariatohanno effettuato un controllo in via del Formale presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, nella camera da letto, una carta di identità falsa, 8di ingentecustoditi nelle relative scatole e completi di certificato di garanzia e 378mila euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Un 36enne napoletano è statoper possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e denunciato per ricettazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Otto orologi di lusso, quasi quattrocentomila euro in contanti. Un tesoro, quello trovato nell'abitazione di A. B., 36enne napoletano residente in via del Formale, nel centro di Napoli. Lo hanno trova ...Aveva in casa 8 orologi di valore ingente e oltre 300mila euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza: arrestato ...