Advertising

sportli26181512 : Milan, un tesoro chiamato Theo. Che ora vale almeno il triplo...: Milan, un tesoro chiamato Theo. Che ora vale alme… - Spezia_1906 : ?? #Pobega gioiello dello #Spezia ???? Il #Milan attende il suo ritorno ?? Ma i rossoneri potrebbero cederlo in estate… - Elisa9190344001 : Francy sono con te però tesoro se prendete tre pappine dal Milan non va bene #JuveMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tesoro

La Gazzetta dello Sport

Theo dice sì, stregato dal mito e dal brand, con tanti saluti alla casa madre che non si degna di lanciarlo in orbita come il l'erede di un certo - già allora arrugginito - Marcelo. Abbonati a ...Secondo i rumor circolati nel fine settimana, il termine per l'uscita deldal capitale di ...Super Lega (l'Uefa ha intenzione di adottare la linea dura) e sia con la sconfitta con ilche ...Come riportato da MilanNews.it, è stato confermato il controllo medico-specialistico per Zlatan Ibrahimovic nei prossimi giorni, come da prassi vista la zona colpita dall’infortunio. Ricordiamo che lo ...2 Dopo un grande inizio di stagione e una fase centrale fra alti e bassi, Tommaso Pobega sta chiudendo in crescita il suo primo campionato di Serie A. La doppietta realizzata ieri nel 2-2 fra Spezia e ...