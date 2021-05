Maurizio Costanzo su Diletta Leotta “Vuole essere lasciata in pace? Non avvisi sempre i paparazzi” e lei lo ascolta (Di giovedì 13 maggio 2021) Diletta Leotta, qualche giorno fa, aveva scritto un lungo post sui social lamentandosi di essere sempre al centro del gossip, di non essere mai lasciata in pace e di trovarsi i paparazzi sempre sotto casa. Diletta Leotta aveva scritto così: “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 13 maggio 2021), qualche giorno fa, aveva scritto un lungo post sui social lamentandosi dial centro del gossip, di nonmaiine di trovarsi isotto casa.aveva scritto così: “Hotaciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, ...

Costanzo : Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le punta… - DarcyloveLizzy : Non per essere cattivi Però per ora gli ospiti vip del tz sono stati tutti amici e conoscenti di autore e protagoni… - eppiripi : @Cassand74387682 @Parpiglia Ma anche a Baudo ed a Costanzo (le colonne della TV) li chiamano tutti Pippo e Maurizio - ipocodriaca : MA SE MI DOVESSE INTERVISTARE MAURIZIO COSTANZO LO CHIAMEREI MAURIZIO PERCHÉ SI CHIAMA COSÌ PRONTOOOOO - SofiaElisabett : RT @SofiaElisabett: #clubshowitalia @MontegrandeS se mi leggi e se puoi Samu di a Gabriele che ascoltando la sua rubrica in radio con Mauri… -