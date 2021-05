Maneskin a Rotterdam per l’Eurovision con Zitti E Buoni | “Pronti ed entusiasti”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Iper: il gruppo vincitore del Festival di Sanremo 2021 ha raggiunto l’Olanda, dove è atterrato nelle scorse ore per prendere parte alla nuova edizione delSong Contest atteso a. L’ESC si terrà dal 18 maggio al 23 maggio; sono già in corso le prove a. L’Italia non si esibirà nelle prime serate, come da regolamento che consente ai Paesi fondatori di non essere esclusi e di non competere prima della finale. I, in rappresentanza del nostro Paese, porteranno sul palco la loro energiache ha già conquistato pubblico e stampa in occasione del Festival di Sanremo 2021. Nella cittadina ligure, il gruppo si è classificato al primo posto trionfando ...