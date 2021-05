La Supermedia AGI/YouTrend: Lega in discesa, Meloni a un passo dal Pd (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - Continua a scendere la Lega, che ora è sotto il 22%, a beneficio soprattutto di FdI che sale al 18,5% e insidia a meno di un punto la seconda posizione del Pd (che comunque si mantiene sopra il 19%). Sono questi i principali risultati della Supermedia settimanale AGI/YouTrend. In leggera ripresa il Movimento 5 stelle al 16,9% (+0,2).Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l'aggancio di Sinistra Italiana. Tra le componenti di maggioranza, è il "centrodestra di governo" a soffrire maggiormente, mentre quella giallorossa sembra complessivamente rafforzarsi. Complessivamente, rispetto alle politiche del 2018, il centrodestra tutto è in calo (-0,4%) ma saldamento ancorato al 48,3% con il centrosinistra in aumento al 26,1%. Supermedia liste Lega 21,7% ... Leggi su agi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - Continua a scendere la, che ora è sotto il 22%, a beneficio soprattutto di FdI che sale al 18,5% e insidia a meno di un punto la seconda posizione del Pd (che comunque si mantiene sopra il 19%). Sono questi i principali risultati dellasettimanale AGI/. In leggera ripresa il Movimento 5 stelle al 16,9% (+0,2).Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l'aggancio di Sinistra Italiana. Tra le componenti di maggioranza, è il "centrodestra di governo" a soffrire maggiormente, mentre quella giallorossa sembra complessivamente rafforzarsi. Complessivamente, rispetto alle politiche del 2018, il centrodestra tutto è in calo (-0,4%) ma saldamento ancorato al 48,3% con il centrosinistra in aumento al 26,1%.liste21,7% ...

