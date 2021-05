Isola, Awed rischia la squalifica: l’accusa di Fariba (Di giovedì 13 maggio 2021) Awed rischia la squalifica dall’Isola dei Famosi dopo l’accusa di Fariba. La mamma di Giulia Salemi è stata la grande protagonista dell’ultima puntata dello show condotto da Ilary Blasi. Con grande coraggio ha affrontato la prova del fuoco, dimostrando forza e determinazione, ma soprattutto guadagnandosi l’immunità. Al momento di nominare i suoi compagni, in confessionale, Fariba ha lanciato un’accusa molto grave, affermando che Awed avrebbe bestemmiato. “È cambiato da così a così e stamattina ha bestemmiato contro Dio…”, ha detto. Parole che sono state commentate dai fan della trasmissione che hanno immediatamente fatto un paragone con il GF Vip. Nell’ultima edizione del programma guidato da Alfonso Signorini infatti diversi concorrenti sono stati ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021)ladall’dei Famosi dopodi. La mamma di Giulia Salemi è stata la grande protagonista dell’ultima puntata dello show condotto da Ilary Blasi. Con grande coraggio ha affrontato la prova del fuoco, dimostrando forza e determinazione, ma soprattutto guadagnandosi l’immunità. Al momento di nominare i suoi compagni, in confessionale,ha lanciato un’accusa molto grave, affermando cheavrebbe bestemmiato. “È cambiato da così a così e stamattina ha bestemmiato contro Dio…”, ha detto. Parole che sono state commentate dai fan della trasmissione che hanno immediatamente fatto un paragone con il GF Vip. Nell’ultima edizione del programma guidato da Alfonso Signorini infatti diversi concorrenti sono stati ...

IsolaDeiFamosi : Trovate qualcuno che vi guardi come Awed guarda la parmigiana...?? #Isola - simone_paciello : Chi è awards? Un nuovo naufrago inglese? #Awed #Isola - opinionistadel2 : RT @drinkthiscola: CHE POI AWED HA MANGIATO UN PARMIGIANA DA SOLO SENZA DIRE NULLA ED ORA ANCHE LUI HA IL CORAGGIO DI ROMPERE IL CAZZO A FA… - ANNAMARIAPOMARE : RT @evarossitre: Per la torta è vero anche io avrei rosicato però raga Fariba e Awed (prima della parmigiana) erano e Fariba è quella che a… - evarossitre : Per la torta è vero anche io avrei rosicato però raga Fariba e Awed (prima della parmigiana) erano e Fariba è quell… -