Inter | i big fuori con la Juve? La verità che tutti aspettavano

L'Inter ha deciso di non adottare provvedimenti dopo la cena in albergo di alcuni calciatori: Conte li avrà nella gara con la Juve L'Inter smonta il caso della festa di compleanno di Romelu Lukaku. O quantomeno il club nerazzurro ha deciso di non prendere provvedimenti forti nei confronti dei propri tesserati. Saranno dunque tutta a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

