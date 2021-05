“I vaccinati causano infertilità e aborti”: i no-mask pensano addirittura di usare la mascherina (Di giovedì 13 maggio 2021) Un paradosso è stato raggiunto per i No-mask statunitensi: proprio il movimento che ritiene le mascherine inutili e anzi dannose, le userà ora per proteggersi dai vaccinati. Una fake news tira l’altra, a quanto pare. Non solo i No-mask non vogliono sottoporsi al siero anti-Covid, ma sostengono che le persone vaccinate siano pericolose perché “diffonderebbero particelle di proteine di vaccino capaci di alterare il ciclo mestruale, rendere infertili, provocare aborti spontanei”. Questo rientrerebbe, come riporta Vice Usa, nel più generale complotto che il Covid-19 sia un modo per ridurre la popolazione mondiale, e i vaccini un’arma di sterminio di massa. Gli specialisti, naturalmente, si sono affrettati a bollare come bufale queste teorie. I migliori esperti medici concordano sul fatto che è impossibile per una persona ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) Un paradosso è stato raggiunto per i No-statunitensi: proprio il movimento che ritiene le mascherine inutili e anzi dannose, le userà ora per proteggersi dai. Una fake news tira l’altra, a quanto pare. Non solo i No-non vogliono sottoporsi al siero anti-Covid, ma sostengono che le persone vaccinate siano pericolose perché “diffonderebbero particelle di proteine di vaccino capaci di alterare il ciclo mestruale, rendere infertili, provocarespontanei”. Questo rientrerebbe, come riporta Vice Usa, nel più generale complotto che il Covid-19 sia un modo per ridurre la popolazione mondiale, e i vaccini un’arma di sterminio di massa. Gli specialisti, naturalmente, si sono affrettati a bollare come bufale queste teorie. I migliori esperti medici concordano sul fatto che è impossibile per una persona ...

