Gruppo Cap | al via patto collaborazione con Comune Milano per quartiere di via Rimini

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - La nuova sede di Gruppo Cap in via Rimini come punto di riferimento per il quartiere, grazie anche agli ampi spazi e alla piazza d'acqua aperti alle esigenze dei milanesi. Un progetto di partecipazione attiva, cominciato nel 2020, per coinvolgere associazioni e cittadini in iniziative ed eventi che abbiano come filo conduttore inclusione, coesione sociale e attenzione all'ambiente. Attività di rigenerazione urbana per dare un nuovo volto alle vie e agli spazi dei quartieri adiacenti. È questa la roadmap alla base del patto di collaborazione firmato oggi 13 maggio, nella sede del Comune di Milano, in via Dogana 2. Artefici dell'accordo, primo nel suo genere, l'Assessorato Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del ...

