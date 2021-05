Giustizia: Letta, ‘con riforme Italia più credibile in Ue per Next generation permanente’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Quando si lega la riforma della Giustizia al Recovery plan e ad altre riforme si fa una operazione che assegna una doppia importanza alla riforma della Giustizia che la ministra Cartabia sta portando avanti”. Lo ha detto Enrico Letta presentando le proposte del Pd per la Giustizia. “Sono riforme importanti perchè a livello europeo non sono tanti i Paesi che stanno usando i soldi del Next generation Eu per mettere in campo grandi riforme strutturali -ha sottolineato il segretario del Pd-. Se l’Italia riuscirà a fare una grande e completa riforma della Giustizia noi saremo in grado di essere credibili a livello europeo nell’operazione più importante di tutte, che il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Quando si lega la riforma dellaal Recovery plan e ad altresi fa una operazione che assegna una doppia importanza alla riforma dellache la ministra Cartabia sta portando avanti”. Lo ha detto Enricopresentando le proposte del Pd per la. “Sonoimportanti perchè a livello europeo non sono tanti i Paesi che stanno usando i soldi delEu per mettere in campo grandistrutturali -ha sottolineato il segretario del Pd-. Se l’riuscirà a fare una grande e completa riforma dellanoi saremo in grado di essere credibili a livello europeo nell’operazione più importante di tutte, che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Letta Csm, Letta: 'Inconcepibili gli scandali, fondamentale la riforma' La riforma del Csm è 'fondamentale', gli scandali emersi negli ultimi tempi 'sono inconcepibili e fanno rabbrividire'. Lo ha detto Enrico Letta, presentando le proposte del Pd sul tema della giustizia. 'L'immagine che è uscita dalle ultime scandalose notizie è uno stimolo in più a compiere le riforme. Noi siamo per cambiare le forme ...

Letta: con Draghi e Cartabia possbile finalmente riforma giustizia Lo ha detto Enrico Letta, presentando le proposte del Pd sulla giustizia. 'Dopo 30 anni di scontri, dopo che per 30 anni si sono confrontati gli uni contro gli altri - alla fine i passi sono stati ...

Giustizia: Letta, inconcepibili scandali Csm, ora riforma

Giustizia: Letta, ‘nostre riforme in Parlamento, referendum è buttare palla in calcio d’angolo’ Servono risposte immediate, entro questa estate, per non bloccare il Next generation Eu”. Lo ha detto Enrico Letta presentando le proposte del Pd per la giustizia.

