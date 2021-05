Giulia Grillo chiede la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini Covid (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “Abbiamo chiesto al premier Draghi di farsi parte attiva nel promuovere, anche nella sua veste di presidente di turno del G20, la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19, ricorrendo al regime delle licenze obbligatorie disciplinate dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, in un’ottica di rafforzata cooperazione e nel rispetto del valore costituzionale della tutela della salute”. Così la parlamentare pentastellata Giulia Grillo (foto), ex ministra della salute, che ieri in aula ha illustrato l’interrogazione al presidente del consiglio, Mario Draghi, sulla necessità di sospendere temporaneamente i brevetti per i vaccini Covid: “È una proposta che il Movimento 5 ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – “Abbiamo chiesto al premier Draghi di farsi parte attiva nel promuovere, anche nella sua veste di presidente di turno del G20, ladeisuicontro il-19, ricorrendo al regime delle licenze obbligatorie disciplinate dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, in un’ottica di rafforzata cooperazione e nel rispetto del valore costituzionale della tutela della salute”. Così la parlamentare pentastellata(foto), ex ministra della salute, che ieri in aula ha illustrato l’interrogazione al presidente del consiglio, Mario Draghi, sulla necessità di sospenderemente iper i: “È una proposta che il Movimento 5 ...

