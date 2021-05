Fedez e Chiara Ferragni comprano una nuova casa: “È quella dei nostri sogni” (Di giovedì 13 maggio 2021) Chiara Ferragni ha annunciato via social che lei e Fedez hanno comprato la loro prima casa insieme a Milano. Ora che alla famiglia Ferragni si è aggiunta la piccola Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di acquistare una nuova casa: ad annunciarlo ci ha pensato la stessa influencer, più felice che mai. L’appartamento – che si troverebbe nel prestigioso quartiere di CityLife a Milano, dove i due risiedono attualmente – sarebbe in via di costruzione e pertanto la coppia potrà personalizzare ogni minimo dettaglio. Il loro trasferimento è previsto per il 2022: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”, ha ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 13 maggio 2021)ha annunciato via social che lei ehanno comprato la loro primainsieme a Milano. Ora che alla famigliasi è aggiunta la piccola Vittoria,hanno deciso di acquistare una: ad annunciarlo ci ha pensato la stessa influencer, più felice che mai. L’appartamento – che si troverebbe nel prestigioso quartiere di CityLife a Milano, dove i due risiedono attualmente – sarebbe in via di costruzione e pertanto la coppia potrà personalizzare ogni minimo dettaglio. Il loro trasferimento è previsto per il 2022: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”, ha ...

