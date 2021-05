“E i palestinesi no?”, Italia Viva Rimini critica su Twitter l’appoggio del partito a Israele: profilo cancellato. E parte il #cineRiminiViva (Di giovedì 13 maggio 2021) È finita con una cancellazione da Twitter e l’ironia del web lo scontro via social tra il profilo di Italia Viva e quello della sezione di Rimini del partito di Matteo Renzi. Terreno di scontro sono le nuove tensioni tra Palestina e Israele, dopo l’annuncio del partito di aver preso parte alla manifestazione pro-Israele a Roma: “La nostra delegazione in piazza al Portico di Ottavia a Roma per difendere il diritto ad esistere dello Stato di Israele”, si legge nel tweet del partito. #cineRiminiViva: Per la risposta di Italia Viva Rimini al tweet di @ItaliaViva a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) È finita con una cancellazione dae l’ironia del web lo scontro via social tra ildie quello della sezione dideldi Matteo Renzi. Terreno di scontro sono le nuove tensioni tra Palestina e, dopo l’annuncio deldi aver presoalla manifestazione pro-a Roma: “La nostra delegazione in piazza al Portico di Ottavia a Roma per difendere il diritto ad esistere dello Stato di”, si legge nel tweet del. #cine: Per la risposta dial tweet di @a ...

rubio_chef : Ah, i droni con cui gli israeliani ammazzano i bambini palestinesi sono #MadeInItaly????@Leonardo_IT. No tanto perché… - AmnestyVercelli : ISRAELE - TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI: i civili pagano ancora il prezzo più alto. Leggi: - LeonardoCaciopp : @aledonquijote @anna_pensil E no!!!!! Se si è di sinistra QUA, si è a favore della liberazione degli oppressi qui i… - AmnestyBiella : ISRAELE - TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI: i civili pagano ancora il prezzo più alto. @ICRC parla chiaro: NO TARGETI… - Cris_quella : @BimbiMeb @ninabecks1 @Stefanile29 @matteorenzi @TeresaBellanova No, è un governo democraticamente eletto che non a… -