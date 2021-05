David di Donatello, la figlia di Mattia Torre commuove tutti ritirando il premio per il padre (Di giovedì 13 maggio 2021) Applausi, lacrime e standing ovation. Momento suggestivo e toccante della cerimonia dei 66esimi David di Donatello, quando Emma Torre, figlia di Mattia Torre, ha ritirato il premio vinto dal compianto padre, per la miglior sceneggiatura del film “Figli”. Lo scrittore, sceneggiatore e regista è morto dopo una lunga malattia nel 2019 ad appena 47 anni. Sul palco la ragazzina, accompagnata dalla mamma, ha ringraziato tutti quelli che le sono stati vicini dopo la morte del padre. “Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più”, ha detto ironica Emma Torre. “Dedico il premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Applausi, lacrime e standing ovation. Momento suggestivo e toccante della cerimonia dei 66esimidi, quando Emmadi, ha ritirato ilvinto dal compianto, per la miglior sceneggiatura del film “Figli”. Lo scrittore, sceneggiatore e regista è morto dopo una lunga malattia nel 2019 ad appena 47 anni. Sul palco la ragazzina, accompagnata dalla mamma, ha ringraziatoquelli che le sono stati vicini dopo la morte del. “Complimenti a mioche è riuscito a vincere questoanche se non c’è più”, ha detto ironica Emma. “Dedico ilal mio fratellino Nico che mi fa ammazzare ...

