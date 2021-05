Covid, sprint sui vaccini: tocca ai quarantenni. Recovery: Italia in ritardo sulle norme attuative (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì prossimo 17 maggio le regioni Italiane potranno aprire alle vaccinazioni dei cittadini con più di 40 anni. Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell’estate. Sul fronte del Recovery è allarme: l’Italia rischia di arrivare tardi con le norme di semplificazione burocratica necessarie a implementare al meglio i primi fondi del Next Generation Eu previsti fra 2 mesi. Curva dei contagi in calo I dati della pandemia di Covid sono almeno in parte confortanti. Cala la curva epidemiologica dei contagi: il 12 maggio ancora sotto i 10mila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo. Crescono nettamente le somministrazioni, che ormai hanno superato quota 25 milioni. Sono quasi 8 milioni gli Italiani che hanno già ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì prossimo 17 maggio le regionine potranno aprire alle vaccinazioni dei cittadini con più di 40 anni. Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lodella campagna in vista dell’estate. Sul fronte delè allarme: l’rischia di arrivare tardi con ledi semplificazione burocratica necessarie a implementare al meglio i primi fondi del Next Generation Eu previsti fra 2 mesi. Curva dei contagi in calo I dati della pandemia disono almeno in parte confortanti. Cala la curva epidemiologica dei contagi: il 12 maggio ancora sotto i 10mila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo. Crescono nettamente le somministrazioni, che ormai hanno superato quota 25 milioni. Sono quasi 8 milioni glini che hanno già ...

