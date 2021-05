Covid: in Lombardia dato decessi è il più basso dal 17 ottobre (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - In Lombardia il dato delle vittime per Covid nelle ultime 24 ore, 13 morti, è il più basso dal 17 ottobre, l'inizio della seconda ondata. Pochi giorni prima, il 6 ottobre, non c'era stato alcun decesso. E' quanto rileva il bollettino sulla pandemia curato dal professore del Politecnico di Milano, Davide Manca. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Inildelle vittime pernelle ultime 24 ore, 13 morti, è il piùdal 17, l'inizio della seconda ondata. Pochi giorni prima, il 6, non c'era stato alcun decesso. E' quanto rileva il bollettino sulla pandemia curato dal professore del Politecnico di Milano, Davide Manca.

