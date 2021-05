Consulta: Coraggio, ‘meno ordinanze di inammissibilità, più sentenze’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – – “La composizione del contenzioso si è riflessa sulla tipologia delle decisioni. Nel 2020 resta confermata la preponderanza di quelle rese nei giudizi incidentali: ben 163 (123 sentenze e 40 ordinanze) contro le 92 decisioni (69 sentenze e 23 ordinanze) nei giudizi principali, 5 nei conflitti tra enti e 14 nei conflitti tra poteri dello Stato”. Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, durante la riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020 ed ha aggiunto: “I numeri evidenziano una linea di tendenza significativa, ossia la costante contrazione delle ordinanze di manifesta inammissibilità o non fondatezza in favore delle sentenze, che attualmente vengono adottate in oltre il 70 per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – – “La composizione del contenzioso si è riflessa sulla tipologia delle decisioni. Nel 2020 resta confermata la preponderanza di quelle rese nei giudizi incidentali: ben 163 (123 sentenze e 40) contro le 92 decisioni (69 sentenze e 23) nei giudizi principali, 5 nei conflitti tra enti e 14 nei conflitti tra poteri dello Stato”. Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo, durante la riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020 ed ha aggiunto: “I numeri evidenziano una linea di tendenza significativa, ossia la costante contrazione delledi manifestao non fondatezza in favore delle sentenze, che attualmente vengono adottate in oltre il 70 per ...

