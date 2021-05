Cloud, tutti gli strattoni tra Fincantieri e Leonardo in vista della gara di Colao (Di giovedì 13 maggio 2021) Accordo strategico di collaborazione tra Fincantieri e Amazon Web Services (Aws) in vista della gara per il Cloud nazionale prevista dal governo. Una sfida all’intesa già in atto tra Leonardo e Aruba. Fatti, nomi e scenari Dietro l’annuncio di oggi di Fincantieri e Aws (divisione Cloud di Amazon) si cela una partita tutta da giocare che vede alcuni grandi gruppi a controllo o a partecipazione statale che ci candidano come perno nel progetto di Cloud nazionale. Se finora era Leonardo ad apparire in pole position, vista la collaborazione nel Cloud con l’italiana Aruba, la mossa annunciata oggi da Giuseppe Bono, amministratore delefato del gruppo e controllato da ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Accordo strategico di collaborazione trae Amazon Web Services (Aws) inper ilnazionale predal governo. Una sfida all’intesa già in atto trae Aruba. Fatti, nomi e scenari Dietro l’annuncio di oggi die Aws (divisionedi Amazon) si cela una partita tutta da giocare che vede alcuni grandi gruppi a controllo o a partecipazione statale che ci candidano come perno nel progetto dinazionale. Se finora eraad apparire in pole position,la collaborazione nelcon l’italiana Aruba, la mossa annunciata oggi da Giuseppe Bono, amministratore delefato del gruppo e controllato da ...

