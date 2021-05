Chi è la comica Francesca Manzini: curiosità e vita privata (Di giovedì 13 maggio 2021) Francesca Manzini è la comica italiana che sta riscuotendo un grande successo televisivo. Recentemente vista al fianco di Gerry Scotti nella conduzione di Striscia la notizia, la giovane imitatrice italiana ha ormai una carriera tutta in ascesa. Chi è Francesca Manzini Figlia del team manager della Lazio Maurizio Manzini, Francesca Manzini, classe ’90, ha visto avverare il suo sogno di diventare una professionista della comicità. Francesca Manzini a soli 30 anni è un’apprezzata comica, imitatrice, televisiva italiana e conduttrice radiofonica. Il suo vero esordio avviene nel 2009 quando ricosse grande successo con le brillanti interpretazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021)è laitaliana che sta riscuotendo un grande successo televisivo. Recentemente vista al fianco di Gerry Scotti nella conduzione di Striscia la notizia, la giovane imitatrice italiana ha ormai una carriera tutta in ascesa. Chi èFiglia del team manager della Lazio Maurizio, classe ’90, ha visto avverare il suo sogno di diventare una professionista della comicità.a soli 30 anni è un’apprezzata, imitatrice, televisiva italiana e conduttrice radiofonica. Il suo vero esordio avviene nel 2009 quando ricosse grande successo con le brillanti interpretazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel ...

Advertising

lucesocialclub : Chi la segue lo sa bene, #MichelaGiraud non è solo una grande comica ma anche un'esperta d'arte... In attesa di riv… - MarioRodri776 : @Cocci1309 @repubblica Ahahahahahah pensa da chi è appoggiato Mattarella, da una comica Ahahahahhahahhaha non come… - lusurpateur_ : @DukeOfSuffolk @chaomanu_ @cassandro91 “Lei non sa chi sono io” credo la frase più comica mai esistita - sansfarallan : @R80Benedetta @taniacips @vlrrmorghulis @magaolimpia @m4gny Ahahahahahahahahha haha. Quanto sei comica. Vallo a dir… - Fratzen13 : RT @Gianmar26145917: @elena_elnmrl15 È facile, il suo 'repertorio' ne è pieno...È la comica di chi vuol cambiare treno in corsa!?? -