Calciomercato Juve, Douglas Costa diminuisce lo stipendio per il Gremio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il vicepresidente del Gremio ha parlato di Douglas Costa e della riduzione di ingaggio pur di approdare al club brasiliano Il vicepresidente del Gremio, Marcos Hermann, ha parlato ai microfoni di Goal.Br. Le sue parole su Douglas Costa, vicinissimo al club brasiliano con il quale ha cominciato la sua carriera professionistica. «Rispetto a quanto guadagna in Europa, Douglas Costa ha abbassato enormemente le pretese e ci siamo avvicinati molto. Se riuscirà a liberarsi dalla Juve, sono sicuro che raggiungeremo un accordo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Il vicepresidente delha parlato die della riduzione di ingaggio pur di approdare al club brasiliano Il vicepresidente del, Marcos Hermann, ha parlato ai microfoni di Goal.Br. Le sue parole su, vicinissimo al club brasiliano con il quale ha cominciato la sua carriera professionistica. «Rispetto a quanto guadagna in Europa,ha abbassato enormemente le pretese e ci siamo avvicinati molto. Se riuscirà a liberarsi dalla, sono sicuro che raggiungeremo un accordo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta - Juve, l'assessore alla sicurezza: 'Evitare una Milano bis'. Festa contro il Milan? 1 In Prefettura, a Bergamo, si è tenuto un vertice molto importante: come riporta L'Eco di Bergamo, sul tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica quello che potrebbe avvenire settimana ...

Calciomercato: Juve. Stampa francese 'Contatti Barcellona - Buffon' Secondo i transalpini di Foot mercato il club catalano pensa al portiere della Juve come secondo di Ter Stegen PARIGI (FRANCIA) - Le offerte interessanti non gli mancano. Ad ammetterlo è stato lo stesso Gigi Buffon al termine del match vinto in casa del Sassuolo dalla sua ...

Calciomercato Juve, Locatelli: botta e risposta tra Paratici e Carnevali Tuttosport Douglas Costa, il Gremio ora ci crede. «La Juventus però…» L'esperienza di Douglas Costa al Bayern Monaco si concluderà senza il riscatto e tornerà alla Juventus. Il Gremio però sta per affondare.

Calciomercato Juventus, è Salah l'erede di Ronaldo Le ultime di calciomercato darebbero Salah partente dal Liverpool in direzione Torino al posto di CR7: scopriamo i dettagli della possibile trattativa.

