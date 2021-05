Battlefield 6 | da esclusiva PS5 e Xbox Series X|S a cross-gen | ma non sarà l’unico – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 13 maggio 2021) Partito comeper PS5 eXS,6 è diventato un titolo-gen in corso d’opera, ma non..6 sarebbe dovuto arrivare insu PS5 eXS, oltre che naturalmente su PC, ma alla fine Electronic Arts e DICE hanno optato per un approccio-gen che ha fatto storcere il naso un po’ a tutti. Sia chiaro, le motivazioni di questa scelta sono assolutamente legittime e comprensibili, del resto Sony ha fatto lo stesso con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales prima e Horizon Forbidden West poi, così come Capcom è tornata sui … Notizie giochiRead More L'articolo6: da...