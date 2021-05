Arrestato un sindaco nel Cosentino (Di venerdì 14 maggio 2021) Il sindaco di Praia a Mare, paesino in provincia di Cosenza, è stato Arrestato con l’accusa di turbativa d’asta. Indagini in corso. COSENZA – Il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, è stato Arrestato dai carabinieri nelle prime ore di giovedì 13 maggio 2021 dai carabinieri al termine di un’inchiesta condotta dal procuratore Pierpaolo Bruni. Come riportato dall’Ansa, il magistrato ha autorizzato le misure cautelari ai domiciliari nei confronti del primo cittadino e di un funzionario della stessa struttura con l’accusa di turbativa d’asta su gare per l’adeguamento sismico anche di scuole. Nelle prossime settimane proseguiranno gli approfondimenti per accertare meglio quanto successo e cercare di ricostruire l’accaduto. E provare ad individuare altre persone coinvolte in questa vicenda. A Crotone blitz ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Ildi Praia a Mare, paesino in provincia di Cosenza, è statocon l’accusa di turbativa d’asta. Indagini in corso. COSENZA – Ildi Praia a Mare, Antonio Praticò, è statodai carabinieri nelle prime ore di giovedì 13 maggio 2021 dai carabinieri al termine di un’inchiesta condotta dal procuratore Pierpaolo Bruni. Come riportato dall’Ansa, il magistrato ha autorizzato le misure cautelari ai domiciliari nei confronti del primo cittadino e di un funzionario della stessa struttura con l’accusa di turbativa d’asta su gare per l’adeguamento sismico anche di scuole. Nelle prossime settimane proseguiranno gli approfondimenti per accertare meglio quanto successo e cercare di ricostruire l’accaduto. E provare ad individuare altre persone coinvolte in questa vicenda. A Crotone blitz ...

