VIDEO Sassuolo-Juventus 1-3: gol, highlights e sintesi. I bianconeri sperano ancora (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: in uno dei sette match delle ore 20.45 la Juventus ha vinto in casa del Sassuolo per 1-3. bianconeri in vantaggio con Rabiot al 28?, raddoppia Cristiano Ronaldo al 45?, gol della bandiera per i neroverdi di Raspadori al 59?, chiude la partita Dybala al 66?. highlights Sassuolo-Juventus 1-3 IL VANTAGGIO DI RABIOT ?????? ???????? ?????? 0 × 1 ????? ??? ??? ????? ??? ????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/Wss0ST5cei — F 2 3 GOOOOOOOOO (@FloridaRooking) May 12, 2021 IL RADOPPIO DI CRISTIANO RONALDO ?????? ???????? ?????? 0 × 2 ??????? ??? ?????? ??????? ??????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/uMmL3tHNX5 — F 2 3 GOOOOOOOOO (@FloridaRooking) May 12, 2021

