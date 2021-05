Uomini e donne, Riccardo rompe con Roberta davanti a Ida Platano: le reazioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo aver appassionato i telespettori avviando una lovestory a Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono tornati alla corte di dei sentimenti dove hanno discusso animatamente fino a giungere alla conclusione di lasciarsi. L’occasione è la nuova puntata del dating-show dedicata al Trono over, in cui Roberta ha esordito lamentando dei comportamenti di Riccardo che hanno messo in crisi la loro storia. I particolari snocciolati dalla Di Padua hanno scatenato del risentimento in Riccardo, tanto che quando la conduttrice Maria De Filippi gli chiede semmai accetterebbe l’ipotesi che Roberta intendesse lasciarlo, lui risponde di “sì”, rompendo definitivamente con la Di Padua. Tutto questo, mentre in studio era presente anche ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo aver appassionato i telespettori avviando una lovestory aGuarnieri eDi Padua sono tornati alla corte di dei sentimenti dove hanno discusso animatamente fino a giungere alla conclusione di lasciarsi. L’occasione è la nuova puntata del dating-show dedicata al Trono over, in cuiha esordito lamentando dei comportamenti diche hanno messo in crisi la loro storia. I particolari snocciolati dalla Di Padua hanno scatenato del risentimento in, tanto che quando la conduttrice Maria De Filippi gli chiede semmai accetterebbe l’ipotesi cheintendesse lasciarlo, lui risponde di “sì”,ndo definitivamente con la Di Padua. Tutto questo, mentre in studio era presente anche ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - acquatofxna : immagino sia stato un errore di composizione della frase ma per come è scritto sembra proprio voglia suggerire che… - guglielmomidni1 : RT @robertosaviano: Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e #Salvi… -