Troppa Atalanta per il Benevento: la dea vince 2-0, sanniti disperati (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Atalanta per riprendersi il secondo posto, il Benevento alla disperata ricerca di punti per una salvezza che appare sempre più difficile: è questo il tema di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'per riprendersi il secondo posto, ilalla disperata ricerca di punti per una salvezza che appare sempre più difficile: è questo il tema di...

Advertising

infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Va bene così, ma per lo scudetto c'è troppa disparità economica' - iamnadirb : RT @irrebirra: “l’atalanta è talmente forte che ha lasciato qualche punto per strada per la troppa forza” ma da quando tutte ste pecorine p… - irrebirra : “l’atalanta è talmente forte che ha lasciato qualche punto per strada per la troppa forza” ma da quando tutte ste p… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppa Atalanta La Fiorentina pareggia a Cagliari e si mette in tasca la salvezza Ivoriano che pecca di troppa generosità. Al 63' secondo cambio per i viola: fuori Kouame per ... In attesa del match del Benevento di questa sera contro l'Atalanta.

La sofferenza sarà ancora la protagonista del finale di stagione del Genoa Invece, questa squadra ha, al momento, il fiato corto e gioca con troppa ansia e precipitazione: l'...Bologna e (all'ultima giornata) col Cagliari inframmezzate da quella al Ferraris contro l'Atalanta. ...

Troppa Atalanta per il Benevento: la dea vince 2-0, sanniti disperati ilmattino.it Atalanta-Benevento 2-0, Muriel e Pasalic blindano la Champions Troppo forte l’Atalanta per questo Benevento, gli orobici si impongono senza troppi problemi per 2-0 nella gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Le reti che hanno deciso il match portano la ...

Atalanta-Benevento – Muriel il più vivace, Pasalic entra e segna All’Atalanta basta girare col motore al minimo per superare per 2-0 un Benevento apparso davvero poca cosa e conquistare i tre punti che servono comunque per rispondere al Napoli e tornare al secondo ...

Ivoriano che pecca digenerosità. Al 63' secondo cambio per i viola: fuori Kouame per ... In attesa del match del Benevento di questa sera contro l'Invece, questa squadra ha, al momento, il fiato corto e gioca conansia e precipitazione: l'...Bologna e (all'ultima giornata) col Cagliari inframmezzate da quella al Ferraris contro l'. ...Troppo forte l’Atalanta per questo Benevento, gli orobici si impongono senza troppi problemi per 2-0 nella gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Le reti che hanno deciso il match portano la ...All’Atalanta basta girare col motore al minimo per superare per 2-0 un Benevento apparso davvero poca cosa e conquistare i tre punti che servono comunque per rispondere al Napoli e tornare al secondo ...