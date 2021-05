Superlega: Juve Real e Barcellona escluse dalla Champions? Pronto il ricorso (Di mercoledì 12 maggio 2021) Superlega: in caso di esclusione dalla Champions League, Juventus, Barcellona e Real Madrid potrebbero fare appello al TAS Dopo l’annuncio della UEFA sull’apertura di un’indagine nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, il New York Times fornisce nuovi dettagli sulla vicenda. Il processo potrebbe durare circa un mese e, come note, i club coinvolti rischiano fino a due anni di squalifica dalle competizioni europee. Eventualmente le tre società potrebbero poi fare appello al TAS. Juve, Real Madrid e Barcellona avrebbero inoltre intenzione di portare avanti la battaglia legale nei confronti della UEFA. I DETTAGLI SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021): in caso di esclusioneLeague,ntus,Madrid potrebbero fare appello al TAS Dopo l’annuncio della UEFA sull’apertura di un’indagine nei confronti dintus,Madrid e, il New York Times fornisce nuovi dettagli sulla vicenda. Il processo potrebbe durare circa un mese e, come note, i club coinvolti rischiano fino a due anni di squalifica dalle competizioni europee. Eventualmente le tre società potrebbero poi fare appello al TAS.Madrid eavrebbero inoltre intenzione di portare avanti la battaglia legale nei confronti della UEFA. I DETTAGLI SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da ...

