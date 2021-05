Solidarietà a Israele, migliaia di persone in piazza a Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Un'enorme bandiera di Israele è stata srotolata da un palazzo del ghetto di Roma dove è in corso da metà pomeriggio una imponente manifestazione di Solidarietà. Tanti cittadini e tanti esponenti della politica si sono radunati a Portico d'Ottavia. "Sono ore terribili segnate dal sangue e da un odio che persiste che vuole vedere la distruzione di uno Stato e delle libertà", ha detto la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello dal palco. "Il nostro modello guarda alla pace e alla voglia di coesistere". Il lungo sibilo di una sirena pervade il Portico d'Ottavia, per ricordare quello che sta accadendo in queste ore a Gerusalemme, dove molte volte al giorno gli israeliani sono costretti alla fuga nei rifugi antiaereo prima di essere bombardati. La manifestazione è cominciata così, con gli organizzatori che hanno tenuto a precisare ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Un'enorme bandiera diè stata srotolata da un palazzo del ghetto di Roma dove è in corso da metà pomeriggio una imponente manifestazione di. Tanti cittadini e tanti esponenti della politica si sono radunati a Portico d'Ottavia. "Sono ore terribili segnate dal sangue e da un odio che persiste che vuole vedere la distruzione di uno Stato e delle libertà", ha detto la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello dal palco. "Il nostro modello guarda alla pace e alla voglia di coesistere". Il lungo sibilo di una sirena pervade il Portico d'Ottavia, per ricordare quello che sta accadendo in queste ore a Gerusalemme, dove molte volte al giorno gli israeliani sono costretti alla fuga nei rifugi antiaereo prima di essere bombardati. La manifestazione è cominciata così, con gli organizzatori che hanno tenuto a precisare ...

