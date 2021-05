Shang-Chi ed Eternals potrebbero non essere distribuiti in Cina

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Due importanti e attesi titoli Marvel,-Chi enonapprovati per il rilascio in. Ecco cosa dice un recente rapporto.-Chi e, i nuovi titoli Marvel in uscita nei prossimi mesi,avere dei problemi per la distribuzione in, a causa della propaganda cinese che ha sempre l'ultima parola sull'approvazione dei film. Secondo Variety, un nuovo report sui film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe ha reso noto che il CCTV6 China Movie Channel ha trasmesso un elenco delle date di uscita negli Stati Uniti di otto dei dieci titoli in programma. Tra questi, figura due vistose omissioni:-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. ...

Advertising

davidaustria : RT @ComicGeekos: CG819 – Conoce a Shang-Chi - kylertfav : problema com Shang chi aposto - aluist70 : RT @ComicGeekos: CG819 – Conoce a Shang-Chi - ComicGeekos : CG819 – Conoce a Shang-Chi - sravera99 : @MarvelFansIT @st4rkbing @saraxgolden @_hakunamytaetae @iamjarvisx @WOOK0YA @accioaron @stanswhore @lvstnreality… -

Ultime Notizie dalla rete : Shang Chi

Movieplayer.it

e Eternals , i nuovi titoli Marvel in uscita nei prossimi mesi, potrebbero avere dei problemi per la distribuzione in Cina , a causa della propaganda cinese che ha sempre l'ultima parola ...Black Widow sarà il primo film MCU nella Fase 4 e sarà seguito dae La Leggenda dei Dieci Anelli a settembre e Gli Eterni a novembre.Due importanti e attesi titoli Marvel, Shang-Chi e Eternals, potrebbero non essere approvati per il rilascio in Cina. Ecco cosa dice un recente rapporto. Shang-Chi e Eternals, i nuovi titoli Marvel in ...Un utente YouTube ha trasformato la fanfara trasmessa prima dei film, composta da Michael Giacchino, in una musica da carillon ...