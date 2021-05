Roma, i convocati per l'Inter: ok Mancini, El Shaarawy e Villar (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma - Ultimo turno infrasettimanale della stagione, terzultima partita di campionato prima del rompete le righe. La Roma oggi affronterà l'Inter campione d'Italia per cercare la prima vittoria ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021)- Ultimo turno infrasettimanale della stagione, terzultima partita di campionato prima del rompete le righe. Laoggi affronterà l'campione d'Italia per cercare la prima vittoria ...

Advertising

sportface2016 : #calcio #SerieA #InterRoma, i convocati di #Fonseca - zazoomblog : Roma i convocati di Fonseca per l’Inter - #convocati #Fonseca #l’Inter - MCalcioNews : Inter-Roma, i convocati di Fonseca per la trasferta di San Siro - romanewseu : #InterRoma, i convocati di #Fonseca: tornano Villar, El Shaarawy e Perez #ASRoma #RomanewsEu… - g_iallorossi : L'#ASRoma ha appena reso noto l'elenco dei convocati per #InterRoma di questa sera. -