Roland Garros 2021 | dal 9 giugno 65% del pubblico e 13 mila spettatori

La direttrice della Federtennis francese, Amelie Oudea-Castera, ha annunciato che l'edizione 2021 del Roland Garros, in programma dal 30 maggio al 13 giugno, potrà accogliere fino a 5.388 spettatori al giorno fino all'8 giugno compreso, per poi passare fino a 13.146 a partire dal 9 giugno grazie al piano del governo di aumentare il tetto degli spettatori consentiti al 65% della capienza. Nessuna deroga per il coprifuoco: i primi 9 turni in notturna si svolgeranno a porte chiuse e soltanto l'ultimo in programma, quello del 9 giugno che inizierà alle 20 invece delle 21, potrà accogliere 5.000 spettatori. Da quel giorno, infatti, il governo ha previsto di spostare il coprifuoco dalle ore 19 alle 23.

