Oxygen | un thriller sci-fi cerebrale e claustrofobico 

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un survival-movie francese che vede in scena un solo personaggio armato di istinto, ingegno e pochi nebulosi ricordi. Un film intrigante, plausibile (per un po’) e dal divertimento ansiogeno

Il valore aggiunto di "", però, sta nel non permetterci di capire, fino all'ultimo, se ci troviamo ad osservare una futura tomba o il grembo da cui verrà partorita una salvezza. Alexandre Aja, ..., un- fantasy asfittico e citazionista. C'è Tarantino, Kubrick ma anche Villeneuve e Cortés. Le premesse sono spettacolari ma il film paga un eccesso di materia narrativa. Disponibile ...Un survival-movie francese che vede in scena un solo personaggio armato di istinto, ingegno e pochi nebulosi ricordi. Un film intrigante, plausibile (per un po’) e dal divertimento ansiogeno ...La recensione del fanta-thriller claustrale Oxygène, di Alexandre Aja, con Mélanie Laurent. Dal 12 maggio su Netflix.