“Operò con trasparenza e rettitudine”: per la difesa Moltrasio va assolto, come Massiah (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la requisitoria fiume da cinque udienze del pm Paolo Mandurino, che ha chiesto un totale di 82 anni di carcere per i 26 imputati, martedì sono iniziate le repliche al processo Ubi in corso nell’aula magna dell’Università di Dalmine. A partire da Mauro Angarano, avvocato del presidente del consiglio di sorveglianza della Banca Andrea Moltrasio, per il quale sono stati chiesti 5 anni e 10 mesi con l’accusa di ostacolo alla vigilanza, oltre che di influenza illecita nell’assemblea del 2013 in cui venne eletto. Il suo legale ha replicato invece con una richiesta di assoluzione perchè il fatto non sussiste, descrivendo Moltrasio come una persona dotata di un’elevata integrità morale e che sapeva bene quali erano i principi della governance di Ubi, fin dalla sua nascita, compreso quello della pariteticità, spesso nominato dal pm. A ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la requisitoria fiume da cinque udienze del pm Paolo Mandurino, che ha chiesto un totale di 82 anni di carcere per i 26 imputati, martedì sono iniziate le repliche al processo Ubi in corso nell’aula magna dell’Università di Dalmine. A partire da Mauro Angarano, avvocato del presidente del consiglio di sorveglianza della Banca Andrea, per il quale sono stati chiesti 5 anni e 10 mesi con l’accusa di ostacolo alla vigilanza, oltre che di influenza illecita nell’assemblea del 2013 in cui venne eletto. Il suo legale ha replicato invece con una richiesta di assoluzione perchè il fatto non sussiste, descrivendouna persona dotata di un’elevata integrità morale e che sapeva bene quali erano i principi della governance di Ubi, fin dalla sua nascita, compreso quello della pariteticità, spesso nominato dal pm. A ...

Advertising

tommasofaoro : L'ultima frontiera delle fake news sta nel deep fake, infatti se vedete un video in cui ci sono io con un camice ch… - QuinziUgo : 30 anni fa diventavo prete. Ho sposato la Chiesa di Roma, che celebra con me: ospiti e personale della Struttura d… - gianluca0marin1 : @fmessina81 @giorgiodean @davidefaraone Non sono d'accordo ma vorrei farti un esempio con il tuo modello di censura… - BrindusaB1 : RT @erminiopasquat1: @BrindusaB1 @smarucci461 @migliaccio31 @albertopetro2 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio @renatoantar… - AnnaMar90949897 : RT @erminiopasquat1: @BrindusaB1 @smarucci461 @migliaccio31 @albertopetro2 @LunaLeso @karmendida @marialves53 @CaterinaCategio @renatoantar… -

Ultime Notizie dalla rete : Operò con "Wojtyla era certo, a deviare la pallottola fu la Madonna di Fatima" Lo stesso Wojtyla, in una conversazione con Indro Montanelli, definirà un 'garbuglio' tutta la ... primario del Policlinico Gemelli che operò Wojtyla d'urgenza nel disperato tentativo di salvargli la ...

Il Monferrato dà l'addio a Enrica Morbello Core Ci sarà anche una delegazione da Condove sulle cui montagne della Val Susa, Enrica operò durante la lotta di Resistenza insieme al marito Secondo Core. Alle ore 16 l'ultimo saluto con l'...

Lo stesso Wojtyla, in una conversazioneIndro Montanelli, definirà un 'garbuglio' tutta la ... primario del Policlinico Gemelli cheWojtyla d'urgenza nel disperato tentativo di salvargli la ...Ci sarà anche una delegazione da Condove sulle cui montagne della Val Susa, Enricadurante la lotta di Resistenza insieme al marito Secondo Core. Alle ore 16 l'ultimo salutol'...