“Non doveva farlo”. La regina Elisabetta a dir poco furiosa con Carlo dopo quello che è successo in pubblico (Di mercoledì 12 maggio 2021) La famiglia reale d’Inghilterra continua ad attraversare un periodo tutt’altro che positivo. La morte del principe Filippo ha indubbiamente creato tanto dolore e tristezza nella regina Elisabetta e nei suoi figli, ma quell’avvenimento così terribile si sperava potesse far mettere da parte tutti gli attriti al fine di raggiungere la tanto agognata tranquillità. Invece pare proprio che la situazione su Harry e Meghan Markle sia ancora in alto mare e la monarca avrebbe manifestato tutta la sua rabbia. No, non ce l’ha con il nipote e la sua consorte bensì con suo figlio Carlo. Stando a quanto è stato riferito nelle ultime ore, la sovrana sarebbe letteralmente fuori di sé dopo quello che ha fatto suo figlio. A proposito di Harry e Meghan, ha parlato anche Olga Romanov, lontana cugina di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) La famiglia reale d’Inghilterra continua ad attraversare un periodo tutt’altro che positivo. La morte del principe Filippo ha indubbiamente creato tanto dolore e tristezza nellae nei suoi figli, ma quell’avvenimento così terribile si sperava potesse far mettere da parte tutti gli attriti al fine di raggiungere la tanto agognata tranquillità. Invece pare proprio che la situazione su Harry e Meghan Markle sia ancora in alto mare e la monarca avrebbe manifestato tutta la sua rabbia. No, non ce l’ha con il nipote e la sua consorte bensì con suo figlio. Stando a quanto è stato riferito nelle ultime ore, la sovrana sarebbe letteralmente fuori di séche ha fatto suo figlio. A proposito di Harry e Meghan, ha parlato anche Olga Romanov, lontana cugina di ...

