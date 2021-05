Monica Bellucci irriconoscibile al David di Donatello | Geppi Cucciari fa una battuta sul suo aspetto e cala il gelo al Quirinale

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nelle scorse ore è andata in scena la cerimonia di consegna deidi, i prestigiosi premi che potrebbero essere paragonati senza dubbio agli Oscar, ovviamente nel nostro paese. Ebbene, non è di certo passata inosservata la comparsa di, l’attrice italiana considerata da sempre una icona di bellezza non soltanto nel nostro paese ma anche in Francia ed un pò in tutto il mondo. Eppure ieri sera, i telespettatori non hanno potuto non notare il suo insolito look. Ma come è cambiata? Consegna deidisi presenta con un look insolito Ebbene si, come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra proprio chenella serata di ...