Mercati cauti. Milano si allinea

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee si confermano prudenti, in previsione anche di un’altra seduta negativa a Wall street, in attesa dei dati sull’inflazione USA. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.834,6 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,16%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Tra idel Vecchio Continente resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, Londra avanza dello 0,40%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,12%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, rimane ai ...

In Europa gli scambi sono partiti, mentre i future sugli Usa sono in rosso. Oggi è atteso il ... Quotazioni dell' oro in calo suiasiatici a fronte delle previsioni di ripresa dell'...Unicredit: Deutsche Bank non si sbilancia, ma alza il target priceanche i colleghi di Deutsche Bank che sul titolo hanno un rating "hold", con un target price alzato però da 9,8 a 10,6 euro. ...(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee si confermano prudenti, in previsione anche di un’altra seduta negativa a Wall street, in attesa dei dati sull’inflazione USA. Sostanzialmente ...ENI non si lascia trainare dal nuovo rialzo del petrolio, nè da alcune indiscrezioni di stampa. Analisti bullish sul titolo.