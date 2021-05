LIVE Sonego-Mager 6-4, Masters1000 Roma in DIRETTA: il piemontese porta a casa il primo set (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Sonego!!!!! Il piemontese in questo primo set è venuto fuori alla distanza. 40-30 Servizio esterno vincente di Sonego. Set point per il piemontese. 30-30 Sonego si affida al servizio e dritto ma il colpo finisce in corridoio. 30-15 Spettacolare Sonego che trova un dritto lungolinea fantastico. 15-15 Forza troppo il rovescio in risposta il ligure e sbaglia. 0-15 Profondissimo Mager in risposta sulla seconda di Sonego, il piemontese va fuori giri. 5-4 BREAK Sonego!!!!! UN GAME STREPITOSO DEL piemontese! 40-A Mager domina lo scambio ma Sonego rimette dall’altro lato qualsiasi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4!!!!! Ilin questoset è venuto fuori alla distanza. 40-30 Servizio esterno vincente di. Set point per il. 30-30si affida al servizio e dritto ma il colpo finisce in corridoio. 30-15 Spettacolareche trova un dritto lungolinea fantastico. 15-15 Forza troppo il rovescio in risposta il ligure e sbaglia. 0-15 Profondissimoin risposta sulla seconda di, ilva fuori giri. 5-4 BREAK!!!!! UN GAME STREPITOSO DEL! 40-Adomina lo scambio marimette dall’altro lato qualsiasi ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Internazionali d'Italia 5 italiani in campo a Roma: ora Sonego-Mager live su Sky #SkyTennis #Internazionali #Sonego #Mager ht… - SkySport : Internazionali d'Italia 5 italiani in campo a Roma: ora Sonego-Mager live su Sky #SkyTennis #Internazionali #Sonego… - infoitsport : LIVE - SONEGO-MAGER, Internazionali BNL d'Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - infoitsport : LIVE Sonego-Mager, Masters1000 Roma in DIRETTA: il derby italiano vale gli ottavi - zazoomblog : LIVE Sonego-Mager Masters1000 Roma in DIRETTA: il derby italiano vale gli ottavi - #Sonego-Mager #Masters1000… -