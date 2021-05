Lazio – Parma | Immobile segna al 95esimo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 maggio 2021)è terminata 1-0.alminuto regalando la vittoria alla propria squadra. Tre punti importantissimi per i biancocelesti di Inzaghi che non vogliono farsi scivolare dalle mani la zona Champions. La partita che si è giocata questa sera mercoledì 12 maggio all’Olimpico, si è risolta in zona Cesarini. Com’è andata la gara? Inzaghi e D’Aversa alla vigilia dial: com’è andata? Lasta affrontando un finale di stagione sul filo del rasoio. I biancocelesti hanno perso moltissimi punti nel girone d’andata e questo ha pesato molto sulla loro classifica. Ora per cercare di ...