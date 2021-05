Lazio-Parma 0-0 diretta: Luis Alberto a giro, palla di poco fuori (Di mercoledì 12 maggio 2021) 15'pt Immobile dal limite può calciare, ma cerca l'inserimento di Acerbi. Bravo Valenti a chiudere, anche se lo ha fatto in maniera scomposta. Accenno di proteste della Lazio. Ma non... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 maggio 2021) 15'pt Immobile dal limite può calciare, ma cerca l'inserimento di Acerbi. Bravo Valenti a chiudere, anche se lo ha fatto in maniera scomposta. Accenno di proteste della. Ma non...

Advertising

GallantHarriet : RT @DonnaJNorris1: Chelsea vs Arsenal Montpellier vs PSG Atletico Madrid vs Real Sociedad Atalanta vs Benevento Bologna vs Genoa Internaz… - BillyWhiz : Celtic 3-0 St. Johnstone Celta V 1-0 Getafe Huesca 0-0 A-Bilbao Atalanta 0-0 Benevento Bologna 0-1 Genoa Inter 1-0… - JuliaRCarter1 : RT @DonnaJNorris1: Chelsea vs Arsenal Montpellier vs PSG Atletico Madrid vs Real Sociedad Atalanta vs Benevento Bologna vs Genoa Internaz… - JanetJMiranda1 : RT @DonnaJNorris1: Chelsea vs Arsenal Montpellier vs PSG Atletico Madrid vs Real Sociedad Atalanta vs Benevento Bologna vs Genoa Internaz… - DonnaJNorris1 : Chelsea vs Arsenal Montpellier vs PSG Atletico Madrid vs Real Sociedad Atalanta vs Benevento Bologna vs Genoa Int… -