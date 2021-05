Inter, Conte meglio di Mourinho: il dato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Antonio Conte ha superato José Mourinho in una statistica sulla panchina dell’Inter Questa sera l’Inter sfiderà la Roma e a guardare la partita ci sarà uno spettatore particolare: José Mourinho. Lo storico ex allenatore nerazzurro ha firmato per i giallorossi dalla prossima stagione e guardare con attenzione a quella che era una classicissima quando sedeva sulla panchina milanese. Ora all’Inter c’è Antonio Conte che ha riportato lo scudetto e riuscito anche a superare una statistica proprio del portoghese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal 2008 al 2019 Mourinho ha totalizzato la media di 1,91 gol a partita, nessuno come lui prima dell’arrivo del tecnico pugliese. Conte, infatti, in 73 partite ha prodotto 160 reti con la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Antonioha superato Joséin una statistica sulla panchina dell’Questa sera l’sfiderà la Roma e a guardare la partita ci sarà uno spettatore particolare: José. Lo storico ex allenatore nerazzurro ha firmato per i giallorossi dalla prossima stagione e guardare con attenzione a quella che era una classicissima quando sedeva sulla panchina milanese. Ora all’c’è Antonioche ha riportato lo scudetto e riuscito anche a superare una statistica proprio del portoghese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal 2008 al 2019ha totalizzato la media di 1,91 gol a partita, nessuno come lui prima dell’arrivo del tecnico pugliese., infatti, in 73 partite ha prodotto 160 reti con la ...

