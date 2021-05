Hera | crescita dei ricavi in primo trimestre Clienti energy a 3 | 4 milioni di unità

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – La multiservizi italianaha registratoa 2.271,8di euro neldel 2021 (in aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), un margine operativo lordo (MOL) a 362di euro (+3,7%) e un utile netto per gli azionisti a 132,2di euro (+6,3%). In significativagli investimenti operativi netti, che passano dai 91,5al 31 marzo 2020 ai 112,6(+23,1%) neldel 2021. Miglioramento anche nell’indebitamento finanziario netto, che si attesta a 3.077,6rispetto ai 3.227,0al 31 dicembre 2020, in calo di circa 150 ...

Trimestrale importante per la multiutility bolognese, che registra unaa doppia cifra dei ricavi, +10,5% a 2,27 miliardi di euro. Il margine operativo lordo (MOL) sale a 362,0 milioni ...La multiservizi italianaha registrato ricavi a 2.271,8 milioni di euro nel primo trimestre del 2021 (in aumento del 10,... In significativagli investimenti operativi netti, che passano ...La multiservizi italiana Hera ha registrato ricavi a 2.271,8 milioni di euro nel primo trimestre del 2021 (in aumento del 10,5% rispetto allo ...I quattro gruppi dell'energia hanno iniziato il 2021 all'insegna della crescita di ricavi, margini operativi, di utili (talvolta a doppia cifra) e soprattutto con un pieno di investimenti per la trans ...