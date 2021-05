Giro d’Italia 2021: Caleb Ewan beffa Nizzolo e Viviani. Caduta e ritiro per Landa, a terra anche Sivakov (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna relativamente la calma in gruppo al Giro d’Italia 2021. Per tre quarti di gara la quinta tappa, con partenza da Modena e arrivo a Cattolica, ha visto i corridori procedere a ritmo molto basso. La situazione si è animata sul finale in vista della volata nella quale l’ha spuntata in rimonta l’australiano Caleb Ewan. Per l’atleta della Lotto Soudal quarto successo nella Corsa Rosa. Resta leader della classifica generale Alessandro De Marchi. Pronti, via ed è subito andata la fuga. All’attacco la coppia formata da Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) e Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè). Il gruppo ha lasciato spazio (vantaggio massimo che ha sfiorato i 5?), salvo poi aumentare l’andatura e andare a riprendere la coppia a 95 chilometri dal traguardo. Le due squadre protagoniste delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna relativamente la calma in gruppo al. Per tre quarti di gara la quinta tappa, con partenza da Modena e arrivo a Cattolica, ha visto i corridori procedere a ritmo molto basso. La situazione si è animata sul finale in vista della volata nella quale l’ha spuntata in rimonta l’australiano. Per l’atleta della Lotto Soudal quarto successo nella Corsa Rosa. Resta leader della classifica generale Alessandro De Marchi. Pronti, via ed è subito andata la fuga. All’attacco la coppia formata da Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) e Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè). Il gruppo ha lasciato spazio (vantaggio massimo che ha sfiorato i 5?), salvo poi aumentare l’andatura e andare a riprendere la coppia a 95 chilometri dal traguardo. Le due squadre protagoniste delle ...

