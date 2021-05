Fiorentina, Commisso ha preso una decisione: in pole Gattuso, attuale coach del Napoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il rebus panchina Viola potrebbe risolversi presto.Cagliari-Fiorentina, Iachini annuncia l’addio: “Qui ci rimetto la salute. Sono tornato per tre motivi”Sta per aprirsi il valzer delle panchine del massimo campionato italiano. Dall'ufficialità di José Mourinho come prossimo coach della Roma ai possibili candidati per guidare Juventus, Inter e Napoli, tra le tante.L'attuale tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha annunciato l'addio (LEGGI QUI) nella giornata di ieri e, pertanto, la dirigenza viola è già alla caccia del prossimo allenatore a cui affidare la franchigia toscana. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il nome più caldo delle ultime ore sarebbe quello dell'attuale mister del Napoli, Rino Gattuso.Serie A, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il rebus panchina Viola potrebbe risolversi presto.Cagliari-, Iachini annuncia l’addio: “Qui ci rimetto la salute. Sono tornato per tre motivi”Sta per aprirsi il valzer delle panchine del massimo campionato italiano. Dall'ufficialità di José Mourinho come prossimodella Roma ai possibili candidati per guidare Juventus, Inter e, tra le tante.L'tecnico della, Beppe Iachini, ha annunciato l'addio (LEGGI QUI) nella giornata di ieri e, pertanto, la dirigenza viola è già alla caccia del prossimo allenatore a cui affidare la franchigia toscana. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il nome più caldo delle ultime ore sarebbe quello dell'mister del, Rino.Serie A, ...

Advertising

acffiorentina : ROCCO COMMISSO|?? 'Bravi ragazzi, ma non è finita'. Il presidente della Fiorentina commenta la vittoria sulla Lazi… - acffiorentina : Commisso ?? Vlahovic ?? 'Quanti gol hai fatto dopo i palleggi con me?' #ForzaViola ?? #Fiorentina - Mediagol : #Fiorentina, Commisso ha preso una decisione: in pole Gattuso, attuale coach del Napoli - leaonel_messi : @guesu126 @capitoneout Se la Fiorentina perde col Cagliari e torna in lotta per non retrocedere Commisso abbassa le… - violanews : Il retroscena: la Fiorentina ha sondato #Buffon -