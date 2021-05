Esclusione dall’elenco dei territori svantaggiati | i sindaci sanniti incontrano l’assessore Caputo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri, nella la sede della regione Campania, presso il centro direzionale di Napoli, idi Paduli, Pago Veiano, Pietrelcina, Pesco Sannita, Casalduni e Fragneto Monforte hanno incontratoregionale all’agricoltura Nicola. Il tema dell’incontro è stato l’dei citati comunideia seguito di decreto emesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali. “Abbiamo sottoposto all’attenzione delun documento stilato in maniera condivisa in cui si evidenziano i motivi di dissenso per la decisione adottata. Un provvedimento che causerà nell’immediato futuro gravi ripercussioni economiche alle imprese agricole esistenti sui terrori tra ...