Dl Sostegni: Pd, '1 miliardo al mondo sport' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La richiesta del Pd è di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport" nel decreto Sostegni. Lo ha detto Mauro Berruto, responsabile sport dem, all'iniziativa 'sport bene sociale – Le nostre proposte per giovani, famiglie, società e associazioni' con Enrico Letta. Un fondo per finanziare diverse misure tra cui aiuti alle associazioni dello sport di base e alle famiglie per l'iscrizione dei ragazzi ai centri estivi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La richiesta del Pd è di destinare undi euro aldello" nel decreto. Lo ha detto Mauro Berruto, responsabiledem, all'iniziativa 'bene sociale – Le nostre proposte per giovani, famiglie, società e associazioni' con Enrico Letta. Un fondo per finanziare diverse misure tra cui aiuti alle associazioni dellodi base e alle famiglie per l'iscrizione dei ragazzi ai centri estivi.

Advertising

TV7Benevento : Dl Sostegni: Pd, '1 miliardo al mondo sport'... - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sostegni bis: Pd chiede 1 mld per lo sport: (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Nel 'decreto impreso o sostegn… - StartupEUMed : RT @AlessLongo: Poche briciole e sparse, senza strategie né competenze, per le startup nel Pnrr: un miliardo di euro. Ci sono prospettive d… - DigitaliansEU : RT @AlessLongo: Poche briciole e sparse, senza strategie né competenze, per le startup nel Pnrr: un miliardo di euro. Ci sono prospettive d… - IlCommPorro : RT @AlessLongo: Poche briciole e sparse, senza strategie né competenze, per le startup nel Pnrr: un miliardo di euro. Ci sono prospettive d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni miliardo Sostegni bis: Pd chiede 1 mld per lo sport Nel "decreto impreso o sostegni bis, la richiesta del Pd è di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport". Lo ha annunciato Mauro Berruto responsabile Sport del Pd durante la conferenza a tema con il segretario ...

Ars. M5s: 'Stop a centro direzionale conferma nostre ragioni'. FI: 'Date certe per il wedding' Ho inoltre chiesto che le risorse a sostegno della categoria, incluse nel decreto sostegni, siano ... Basti pensare al fatturato generato: oltre 1 miliardo di euro nel solo 2019. Ecco perché è ...

Sostegni bis: Pd chiede 1 mld per lo sport - Ultima Ora Agenzia ANSA Sostegni bis: Pd chiede 1 mld per lo sport ROMA, 12 MAG - Nel "decreto impreso o sostegni bis, la richiesta del Pd è di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport". Lo ha annunciato Mauro Berruto responsabile Sport del Pd durante la co ...

Dl Sostegni: Pd, ‘1 miliardo al mondo sport’ Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “La richiesta del Pd è di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport” nel decreto Sostegni. Lo ha detto Mauro Berruto, responsabile Sport dem, all’iniziativa ‘Sport ...

Nel "decreto impreso obis, la richiesta del Pd è di destinare undi euro al mondo dello sport". Lo ha annunciato Mauro Berruto responsabile Sport del Pd durante la conferenza a tema con il segretario ...Ho inoltre chiesto che le risorse a sostegno della categoria, incluse nel decreto, siano ... Basti pensare al fatturato generato: oltre 1di euro nel solo 2019. Ecco perché è ...ROMA, 12 MAG - Nel "decreto impreso o sostegni bis, la richiesta del Pd è di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport". Lo ha annunciato Mauro Berruto responsabile Sport del Pd durante la co ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “La richiesta del Pd è di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport” nel decreto Sostegni. Lo ha detto Mauro Berruto, responsabile Sport dem, all’iniziativa ‘Sport ...