David di Donatello 2021, da Sophia Loren a Checco Zalone: tutti i vincitori (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri sera, 11 maggio 2021, Carlo Conti ha presentato la 66esima edizione del David di Donatello. Dagli studi di Rai 1, i migliori protagonisti del cinema italiano hanno partecipato all’evento. Laura Pausini ha aperto la serata cantando una versione inedita del brano “Io sì”, con il quale ha vinto il Golden Globe. La cantante ha aperto il palco a dei grandi attori che hanno vinto le ambite statuette. Chi sono i vincitori del David di Donatello 2021? Ecco tutti i nomi. David di Donatello 2021 vincitori migliori attori Sophia Loren ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per la sua partecipazione nel film La Vita davanti a sé. Questa è la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri sera, 11 maggio, Carlo Conti ha presentato la 66esima edizione deldi. Dagli studi di Rai 1, i migliori protagonisti del cinema italiano hanno partecipato all’evento. Laura Pausini ha aperto la serata cantando una versione inedita del brano “Io sì”, con il quale ha vinto il Golden Globe. La cantante ha aperto il palco a dei grandi attori che hanno vinto le ambite statuette. Chi sono ideldi? Eccoi nomi.dimigliori attoriha vinto il premio come miglior attrice protagonista per la sua partecipazione nel film La Vita davanti a sé. Questa è la ...

Advertising

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - TheHotCorn_ : PREVIEW | Da #VolevoNascondermi a #IPredatori passando per @AlexInfascelli: @CHILI_IT celebra i David di Donatello… - storie_italiane : Ben ritrovati a #storieitaliane con @eleonoradaniele. Una serata unica, ricca di premi ai David di Donatello con gr… -