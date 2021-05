Covid: Fnopi, 109mila infermieri contagiati e 87 deceduti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Dall'inizio della pandemia sono "109mila gli infermieri contagiati sul posto di lavoro e, fino ad aprile, 87 quelli deceduti per Covid. Gli infermieri sono la categoria di personale sanitario maggiormente contagiato da Sars-Cov-2: ovviamente, soprattutto per l'altissimo livello di prossimità con i malati che non lasciano mai soli". Lo denuncia la Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche) in occasione della Giornata mondiale dell'infermiere, in un report in cui sono stati elaborati i dati dell'Inail. "Con con la comparsa dei vaccini (gli infermieri sono stati il primo personale sanitario a essere vaccinato), - evidenzia la Fnopi - si registra una flessione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Dall'inizio della pandemia sono "glisul posto di lavoro e, fino ad aprile, 87 quelliper. Glisono la categoria di personale sanitario maggiormente contagiato da Sars-Cov-2: ovviamente, soprattutto per l'altissimo livello di prossimità con i malati che non lasciano mai soli". Lo denuncia la(Federazione nazionale Ordini professionistiche) in occasione della Giornata mondiale dell'infermiere, in un report in cui sono stati elaborati i dati dell'Inail. "Con con la comparsa dei vaccini (glisono stati il primo personale sanitario a essere vaccinato), - evidenzia la- si registra una flessione ...

