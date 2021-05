**Covid: Codacons, 'slittamento richiamo vaccino Pfizer danni enormi a cittadini, pronti ad agire'** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Lo slittamento del richiamo per il vaccino Pfizer rischia di arrecare un enorme danno economico ai cittadini, e di determinare possibili ripercussioni sul piano sanitario". Lo afferma il Codacons, che scende oggi in campo con una iniziativa legale tesa a tutelare quanti attendono la seconda dose di Pfizer. "Come noto le Regioni hanno allungato la data del richiamo per il vaccino Pfizer portandola a 42 giorni, al posto del 21 raccomandati dalla società produttrice, attenendosi al parere del Cts e alle indicazione del Commissario Figliuolo -spiega il Codacons- Una decisione che ha lo scopo di avere più vaccini a disposizione e aumentare il numero di persone cui somministrare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Lodelper ilrischia di arrecare un enorme danno economico ai, e di determinare possibili ripercussioni sul piano sanitario". Lo afferma il, che scende oggi in campo con una iniziativa legale tesa a tutelare quanti attendono la seconda dose di. "Come noto le Regioni hanno allungato la data delper ilportandola a 42 giorni, al posto del 21 raccomandati dalla società produttrice, attenendosi al parere del Cts e alle indicazione del Commissario Figliuolo -spiega il- Una decisione che ha lo scopo di avere più vaccini a disposizione e aumentare il numero di persone cui somministrare ...

