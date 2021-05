Caos vaccini: Pfizer smentisce il piano Figliuolo, ma Cts ed Ema danno ragione al generale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri pomeriggio si è svolto l’incontro tra Governo e Regioni sulla campagna vaccinale, con i ministri della Salute e Affari regionali, Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. In tale contesto, il commissario all’Emergenza ha fornito un’indicazione sui vaccini Pfizer, spiegando che alcune categorie considerate più fragili – per esempio i pazienti oncologici che hanno bisogno di completare al più presto il ciclo vaccinale per iniziare il percorso di cura – possono continuare a fare la seconda dose dopo 21 giorni dalla prima, come previsto inizialmente. Mentre per tutte le altre categorie è raccomandato lo spostamento della seconda inoculazione del siero dopo 42 giorni. Il piano Figliuolo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri pomeriggio si è svolto l’incontro tra Governo e Regioni sulla campagna vaccinale, con i ministri della Salute e Affari regionali, Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, il commissario all’emergenza Francesco Paoloe il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. In tale contesto, il commissario all’Emergenza ha fornito un’indicazione sui, spiegando che alcune categorie considerate più fragili – per esempio i pazienti oncologici che hanno bisogno di completare al più presto il ciclo vaccinale per iniziare il percorso di cura – possono continuare a fare la seconda dose dopo 21 giorni dalla prima, come previsto inizialmente. Mentre per tutte le altre categorie è raccomandato lo spostamento della seconda inoculazione del siero dopo 42 giorni. Il...

