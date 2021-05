Cambiano i nuovi termini di utilizzo di WhatsApp: chi non accetta è fuori (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi non accetterà le nuove condizioni d’uso di WhatsApp, non potrà usufruire del servizio di messaggistica. Ecco cosa cambierà all’interno dell’app (e quanto tempo c’è a disposizione) Il 15 maggio WhatsApp aggiornerà i suoi termini d’uso e la sua informativa sulla privacy e tutti gli utenti che non accetteranno le nuove condizioni incorreranno in un’interruzione del servizio. Questa interruzione, però, non sarà immediata. Ciò vuol dire che se un utente il 15 maggio si dimenticherà di accettare il cambiamento di WhatsApp, avrà a disposizione alcune settimane per continuare a utilizzare le principali funzionalità dell’app prima che questa smetta di funzionare. Questo cambiamento è funzionale all’aggiunta di una nuova caratteristica dell’app di messaggistica: WhatsApp Business. La ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi non accetterà le nuove condizioni d’uso di, non potrà usufruire del servizio di messaggistica. Ecco cosa cambierà all’interno dell’app (e quanto tempo c’è a disposizione) Il 15 maggioaggiornerà i suoid’uso e la sua informativa sulla privacy e tutti gli utenti che non accetteranno le nuove condizioni incorreranno in un’interruzione del servizio. Questa interruzione, però, non sarà immediata. Ciò vuol dire che se un utente il 15 maggio si dimenticherà dire il cambiamento di, avrà a disposizione alcune settimane per continuare a utilizzare le principali funzionalità dell’app prima che questa smetta di funzionare. Questo cambiamento è funzionale all’aggiunta di una nuova caratteristica dell’app di messaggistica:Business. La ...

